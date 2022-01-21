Eğitim Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Eğitim Yöneticisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Eğitim Yöneticisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Eğitim Yöneticisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Eğitim Yöneticisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Eğitim Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Eğitim Yöneticisi Maaşları

Eğitim Yöneticisi maaşı ortalama olarak aylık 12125_TL'dir. En düşük Eğitim Yöneticisi maaşı 9250_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eğitim Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1345.06

Meslek Adı :

Eğitim Yöneticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Eğitim Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikaların eğitim ihtiyaç analizinin yapılıp bölge içinde açılacak olan Mesleki Eğitim Merkezi'nde hangi bölümlerin olacağı, ne şekilde işletileceği v.b. proje aşamasında ve işletilmesinde görev alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Eğitim Yöneticisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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