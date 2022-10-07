Ekip Makinisti-Petrol Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ekip Makinisti-Petrol görev tanımı nedir, Ekip Makinisti-Petrol ne iş yapar, Ekip Makinisti-Petrol olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ekip Makinisti-Petrol mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ekip Makinisti-Petrol Tanımı;

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Ekip Makinisti-Petrol Maaşı Ne Kadar? 2022 Ekip Makinisti-Petrol Maaşları

Ekip Makinisti-Petrol maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Ekip Makinisti-Petrol maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ekip Makinisti-Petrol iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8113.07

Meslek Adı :

Ekip Makinisti-Petrol

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekip Makinisti (Petrol, petrol ve gaz üretim sahalarında üretim ve enjeksiyon yapan kuyuların yer üstü pompalarının ve yer üstü donanımlarının günlük kontrollerini yapma, kuyu üretimini kontrol etme, arızaları giderme ve sahanın genel kontrolünü yapma ile ilgili işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ekip Makinisti (Petrol), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kuyu malzeme ve ekipmanını hazırlamak,

b) Kuyu üretim akışını ve hat basıncını kontrol etmek , tübingi test etmek ve nümune almak,

c) Yer üstü pompasını ve kuyu başı kaçağını kontrol etmek,

d) Motor ve jeneratörleri, kumanda panolarını, tanklardaki su seviyelerini ve kimyasal pompalarını kontrol etmek,

e) Motor yağı, yakıt, su ve kimyasalların ikmalini yapmak,

f) Salmastra değiştirmek ve salmastra kaçağını önlemek,

g) Gevşek saplama ve cıvataları sıkmak ve motor kayışlarını germek / değiştirmek,

h) Kuyu başı boru bağlantı elemanlarını ve enjeksiyon kuyusu filtresini değiştirmek,

i) Pompayı çalıştırmak / durdurmak,

j) Boru hatlarını ve kuyu yollarını kontro etmek,

k) Enerji nakil hatlarını kontrol etmek,

l) Manifoldları ve atık petrol havuzlarını kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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