Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü görev tanımı nedir, Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü ne iş yapar, Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü Tanımı;

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Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü Maaşları

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.27

Meslek Adı :

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli metal parçalar imal etmek üzere saç parçalarını kalıplar arasında kesen ve şekillendiren bir eksantrik pres tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen ölçülere göre kullanacağı kalıp parçalarını seçmek,

b) Seçtiği kalıp parçalarını tezgahın üzerine ayarlarını yaparak bağlamak,

c) Tezgahın çalışma ayarlarını düzenlemek,

d) Tezgahı çalıştırmak,

e) Saç levhayı kalıplar arasına yerleştirmek,

f) Pedala basarak kalıp parçalarını birleştirmek ve kalıp parçaları arasında kalan saç levhanın şekillenmesini sağlamak,

g) İşleme aynı şekilde devam etmek,

h) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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