Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü görev tanımı nedir, Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü ne iş yapar, Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü Tanımı;

Her türlü arazide çeşitli ölçüde kanal açma, dolmuş kanalları temizleme, toprak hafriyat, yığma, yükleme işlerinin yapılması, kum, çakıl ve benzeri malzemelerin kazılması, yığılması ve gerektiğinde araçlara yüklenmesi işlemini yapan kişidir.

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü Maaşları

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü maaşı ortalama aylık 5.500- TL’dir. En düşük Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü Ne İş Yapar?

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörüişletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracı çalışacağı yere götürmek ve kepçeyi çalışma durumuna getirmek,

b) Kanal açmak, kanaldan çıkan malzemeleri vasıtalara yüklemek,

c) Kanallara şev açmak,

d) Kanal açma veya toprak hafriyatı sırasında, engebeli yerleri kazma ve daldırma sureti ile düzeltmek,

e) Dolmuş kanalları temizlemek,

f) Kum, çakıl ve stabilize malzemeleri çıkarıp depolamak, depo edilen malzemeleri araçlara yüklemek,

g) Ekskavatörün küçük onarımlarını yapmak,

h) İşle ilgili bilgileri formlara kaydetmek,

i) İş bitiminde aracın temizliğini, periyodik bakımını, makinenin dönüş, çekiş ve kaldıraç ayarlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü mesleğinin meslek kodu 8342.07 olarak belirlenmiştir

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