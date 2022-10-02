El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı) Tanımı;

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El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı) Maaşı Ne Kadar? 2022 El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı) Maaşları

El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7317.07

Meslek Adı :

El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Ağaç, Sepetçilik Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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