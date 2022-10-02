El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) görev tanımı nedir, El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) ne iş yapar, El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) Tanımı;

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El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) Maaşı Ne Kadar? 2022 El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) Maaşları

El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.66

Meslek Adı :

El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; kürk ve deri hazır giyim alanlarında iş organizasyonu yapan, üretimin her aşamasındaki el işlerini yapan, bitmiş ürünü kontrol eden ve mesleki gelişime yönelik çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Tela yapıştırmak,

d) İlik açmak,

e) Düğme dikmek, f) Deri/kürklere kenar traşı yapmak,

g) Etiket hazırlamak,

h) Çıtçıt/agraf/kopça yeri işaretlemek,

i) Kürk giysi astarlamak,

j) Aksesuar iş ve işlemlerini yapmak,

k) Ürünün son kontrollerini yapmak,

l) Üründe (rotüş) düzeltme yapmak,

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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