Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) görev tanımı nedir, Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) ne iş yapar, Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) Tanımı;

Metal parçaları bir elektrik arkı ile birbirine kaynatan sabit veya seyyar bir makineyi kurup çalıştıran kişidir.

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) Maaşları

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) maaşı ortalama aylık 3.350 - TL’dir. En düşük Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.450 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) Ne İş Yapar?

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine ile) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi veya çalışılan parçayı yerini tespit etmek,

b) Elektrodu seçip makineye takmak,

c) Cereyanı açıp elektrodu üzerinde çalışacağı parçaya değdirerek bir elektrik arkı hasıl edecek kadar geri çekmek,

d) Elektrodu parça üzerinde veya parçayı elekrot altında gezdirmek üzere kontrolleri çalıştırıp parçaları birbirine kaynakla tutturmak,

e) Kaynak işlemini gözle takip ederek akım kaynağını ve kaynak hızını ihtiyaca göre ayarlamak,

f) Parçaları kaynak işleminden önce işaretleyebilir ve proje veya diğer şartnamelere göre çalışabilir

g) Atomik hidrojen veya gazı, kaynak işlemi sırasında, doğrudan doğruya iş üzerine sevk eden gaz depolu bir makineyi kurabilir ve çalıştırabilir.

h) Kaynak yapılan metalin tipine göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırd edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) mesleğinin meslek kodu 7212.22 olarak belirlenmiştir



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