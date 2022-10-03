Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar görev tanımı nedir, Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar ne iş yapar, Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar Tanımı;

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Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar Maaşları

Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.10

Meslek Adı :

Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu taşıt araçlarının elektrikle ilgili parçalarını monte eden, bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Montörü (Motorlu Taşıtlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Endüstriyel Bakım Onarım Elektrikçisi (7241.16) belirtilenlere benzemekle beraber aküler, bujiler, motorlar, cam silicileri, kontak anahtarları ve bunlara bağlı tabloları monte etmek, bakım ve tamirlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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