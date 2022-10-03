Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri görev tanımı nedir, Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri ne iş yapar, Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri Tanımı;

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Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri Maaşları

Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.11

Meslek Adı :

Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fabrika, atölye veya kullanıldığı yerlerde elektrik ölçü aletlerini veya mekanik aletlerin elektrikle çalışan kısımlarını monte eden, bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrik Montörü (Ölçü Aletleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Endüstriyel Bakım Onarım Elektrikçisi (7241.16) da belirtilenlere benzemekle beraber kalınlık cihazları, pirometreler, buhar miktarını gösteren elektrikli ve cıvalı su ve buhar sayaçları, elektrikli termometre ve kayıt cihazları, ocak basıncını sabit tutan regülatörler, basınç manometreleri, kumanda tablolarındaki imalat seyrini gösteren ölçü aletleri, gibi ölçü ve kontrol cihazlarının monte, tamir ve bakımını yapmak,

b) Bunlardan herhangi birinin üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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