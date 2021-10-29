Elektrik Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Öğretmeni Maaşları ve İş İlanları

Elektrik Öğretmeni görev tanımı nedir, Elektrik Öğretmeni ne iş yapar, Elektrik Öğretmeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Öğretmeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Öğretmeni Tanımı;

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere elektrikle ilgili ders veren kişidir.

Elektrik Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Öğretmeni Maaşları

Elektrik Öğretmeni maaşı ortalama aylık 5.500- TL’dir. En düşük Elektrik Öğretmeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektrik Öğretmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Elektrik Öğretmeni Ne İş Yapar?

Elektrik Öğretmeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre öğrencilere elektrik konusunda ders vermek,

c) Teknik resim, mesleki resim, elektroteknik, ölçme tekniği ve laboratuvar, elektrik santralleri, enerjinin taşınması ve dağıtılması,elektronik bilgisi ve laboratuvar, elektrik makineleri ve laboratuvar elektrik kumanda devreleri, makine elemanları ve enerji makineleri, atölye teknoloji ve laboratuvarı, elektrik bilgisi ve uygulaması, elektrik tesisat bilgisi, elektrik ve elektronik teknolojisi konularında açıklamalar yapmak,

d) Öğrencilere uygulama çalışmaları yaptırarak yetişmelerini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik Öğretmeni Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Elektrik Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik Öğretmeni mesleğinin meslek kodu 2320.20 olarak belirlenmiştir



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