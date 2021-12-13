Elektrik ve Otomasyon Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Elektrik ve Otomasyon Şefi görev tanımı nedir, Elektrik ve Otomasyon Şefi ne iş yapar, Elektrik ve Otomasyon Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik ve Otomasyon Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik ve Otomasyon Şefi Tanımı;

Otomasyon mühendisleri, endüstriyel ve elektronik sistemlerle ilgilenip sistemin otomatik kontrolünü ve planlamasını yapar.

Elektrik ve Otomasyon Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik ve Otomasyon Şefi Maaşları

Elektrik ve Otomasyon Şefi maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Elektrik ve Otomasyon Şefi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 10.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik ve Otomasyon Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektrik ve Otomasyon Şefi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Elektrik ve Otomasyon Şefi Ne İş Yapar?

Elektrik ve Otomasyon Şefi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Otomasyon Mühendisi Ne Demek?

Otomasyon mühendisi, bir sistemin amaçlanan ve planlanan şekilde çalışmasını sağlayan kişidir. Otomasyon mühendisleri mesleklerinin adından da anlaşılabileceği gibi sistemlerin otomasyon yardımıyla çalışmasını sağlayıp yeni teknolojiler geliştirmek için çabalarlar.

Otomasyon Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Otomasyon mühendisleri, endüstriyel ve elektronik sistemlerle ilgilenip sistemin otomatik kontrolünü ve planlamasını yapar. Bunun dışında otomasyon mühendisinin görevleri şöyle sıralanır;

Endüstriyel ya da elektronik sistemin maksimum verimle çalışmasını sağlamak,

Geri bildirim yapabilen, kontrol edilebilen ve programlanan şekilde sistemler tasarlamak,

Tasarlanan sistemleri modellemek ve kullanılabilir hale getirmek,

Otomasyon sistemleri ile ilgili problemleri belirlemek, formüle etmek ve çözüme kavuşturmak,

Sistemlerden alınan verileri değerlendirmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak,

Birden fazla sistemin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

Otomasyon Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

Otomasyon mühendisi olmak isteyen kişilerin, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünden mezun olması gerekir. Ancak Elektrik - Elektronik Mühendisliği ya da Makine Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olan ve otomasyon sistemleri üzerine çalışan kişiler de otomasyon mühendisi olabilir.

Otomasyon Mühendisinde Olması Gereken Özellikle

İşverenlerin otomasyon mühendislerinde aradıkları en önemli nitelik araştırmacılıktır. Otomasyon mühendislerinin hem dünyayı sürekli olarak takip etmesi hem de yeniliklere çabucak ayak uydurması gerekir. Otomasyon mühendislerinden beklenen diğer nitelikler ise şöyle sıralanabilir;

Modelleme konusunda bilgili olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek,

Takım çalışmasına uyumlu olmak,

Veri iletişimi ve haberleşme hakkında bilgili olmak,

Ölçüm ve hareket kontrol sistemleri konusuna hakim olmak,

Elektrik ve Otomasyon Şefi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisleri

Elektrik ve Otomasyon Şefi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik ve Otomasyon Şefi mesleğinin meslek kodu 2152.03 olarak belirlenmiştir

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