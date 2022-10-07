Elektro Erozyon Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektro Erozyon Tezgah İşçisi görev tanımı nedir, Elektro Erozyon Tezgah İşçisi ne iş yapar, Elektro Erozyon Tezgah İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektro Erozyon Tezgah İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektro Erozyon Tezgah İşçisi Tanımı;

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Elektro Erozyon Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektro Erozyon Tezgah İşçisi Maaşları

Elektro Erozyon Tezgah İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Elektro Erozyon Tezgah İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektro Erozyon Tezgah İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.25

Meslek Adı :

Elektro Erozyon Tezgah İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Verilen teknik resim, kroki veya numuneye göre, yalıtkan sıvı içerisindeki iş parçasını elektrot yardımıyla aşındırarak istenilen biçim, ölçü ve yüzey kalitesine getirmek için tezgâhı kumanda eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektro Erozyon Tezgah İşçisi,, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektro erozyon tezgahına talimata uygun elektrot takımını temin etmek ve tezgaha bağlamak,

b) Talimata uygun, ayar değerlerini tezgaha girmek ve hazırlamak,

c) Tezgaha dielektrik sıvısını ayarlamak,

d) Hazır duruma gelen tezgahtan işlenecek malzemeyi geçirmek,

e) Malzemeyi istenilen ölçü ve kalitede işlemek,

f) İşlenen malzemenin talimatlara uygun ölçüde olup olmadığını kontrol etmek için ilgili aletlerle ölçüm yapmak,

g) Gerekli durumlarda malzeme üzerinde küçük kusurları eğe ve zımparayla gidermek,

h) Kullanılan alet, makine ve ortamın temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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