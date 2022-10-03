Elektronik İşçisi (Tren) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektronik İşçisi (Tren) görev tanımı nedir, Elektronik İşçisi (Tren) ne iş yapar, Elektronik İşçisi (Tren) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektronik İşçisi (Tren) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik İşçisi (Tren) Tanımı;

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Elektronik İşçisi (Tren) Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektronik İşçisi (Tren) Maaşları

Elektronik İşçisi (Tren) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektronik İşçisi (Tren) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik İşçisi (Tren) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.21

Meslek Adı :

Elektronik İşçisi (Tren)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektronik İşçisi (Tren), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yapmak.

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