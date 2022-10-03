Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) görev tanımı nedir, Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) ne iş yapar, Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) Tanımı;

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Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) Maaşları

Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.22

Meslek Adı :

Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilgisayarları ve ilgilii elektronik iç ve dış donanımları, cihazları her türlü bağlantılarını fabrikada, atölyede ve kullanıldığı yerde montajımı yapan, ayarlayan ve onaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektronik Montörü (Bilgisayar ve ilgili Cihazlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektronik Montörü (Genel) (7242.03) `un benzeri görevler yapmak,

b) İşlemci ve bellek modülunü anakart üzerine monte etmek,

c) Ana kartı kasa içerisine monte etmek,

e) Genişleme yuvası kartlarını monte etmek,

f) İç donanım sürücülerini monte etmek,

g) Portları ana karta monte etmek,

h) Bilgisayarın ilk açılışını yapmak,

i) Bilgisayar ekranların bağlantısını yapmak,

j) Bilgisayar yazıcılarının bağlantısını yapmak,

k) Görüntü işleme cihazlarının bağlantısını yapmak,

l) İşletim sisteminin yönetimini yapmak,

m) İşletim sisteminin yönetimini yapmak,

n) İşletim sisteminin denetim masasını etkin olarak kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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