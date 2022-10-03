Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) görev tanımı nedir, Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) ne iş yapar, Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) Tanımı;

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Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) Maaşları

Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.06

Meslek Adı :

Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fabrika, atölye veya kullanıldığı yerlerde elektronik tıbbi teçhizatını monte eden, kuran ve onaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Elektronik Montörü (Genel) (7242.03)?de belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren röntgen cihazları ve kardiograf gibi elektronik tıbbi teçhizatı üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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