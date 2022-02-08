Elementer Sigorta Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Elementer Sigorta Temsilcisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Elementer Sigorta Temsilcisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Elementer Sigorta Temsilcisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Elementer Sigorta Temsilcisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Elementer Sigorta Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elementer Sigorta Temsilcisi Maaşları

Elementer Sigorta Temsilcisi maaşı ortalama olarak aylık 9650_TL'dir. En düşük Elementer Sigorta Temsilcisi maaşı 8350_TL, En yüksek ise 10950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elementer Sigorta Temsilcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3321.02

Meslek Adı :

Elementer Sigorta Temsilcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Sigorta Temsilcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Elementer Sigorta Temsilcisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, her türlü taşınır ve taşınmaz malın (elementer) sigorta prosedürlerini kullanarak, sigorta poliçesi satışı için hazırlık yapma, satışı gerçekleştirme ve satış sonrası işlemleri yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elementer Sigorta Temsilcisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Randevuları ayarlamak,

b) Müşteri ziyareti yapmak,

c) Müşteri kayıtları tutmak,

d) Hedef müşteri kitlesini belirlemek

e) Yeni ürün (poliçe, hizmet vb.) için piyasa araştırması yapmak

f) Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek,

g) Müşteriye önerilerde bulunmak,

h) Risk analizi yapmak,

i) Rakip firmaların tekliflerini incelemek,

j) Satış teklifini sunmak,

k) Müşteri için ödeme planı yapmak,

l) Riski sigortalamak,

m) Peşinat tahsilatını yapmak,

n) Poliçeyi müşteriye ulaştırmak

o) Prim ödemelerini takip etmek,

p) Hasar prosedürünü takip etmek,

q) Hasar ödemelerinin yapılmasını sağlamak,

r) Müşteri istek ve şikayetleriyle ilgilenmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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