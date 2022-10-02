Elyaf Kardeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elyaf Kardeci görev tanımı nedir, Elyaf Kardeci ne iş yapar, Elyaf Kardeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elyaf Kardeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elyaf Kardeci Tanımı;

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Elyaf Kardeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Elyaf Kardeci Maaşları

Elyaf Kardeci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elyaf Kardeci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elyaf Kardeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.14

Meslek Adı :

Elyaf Kardeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Elyafı temizleyen paralel hale getiren ve gevşek elyaf katlarını işleyerek bunlardan bükülmemiş ve halatı andıran çileler meydana getiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elyaf Kardeci İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elyaf katını makinenin merdanelerine sürmek,

b) Yeni kat rulolarının uçlarını merdaneden daha evvel geçmiş olan katın uçlarına parmak hareketleriyle bağlamak,

c) Makineyi çalıştırıp, çilelerle dolan kapları boşları ile değiştirmek,

d) Makineyi temizleyip yağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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