Elyaf Yıkayıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elyaf Yıkayıcı görev tanımı nedir, Elyaf Yıkayıcı ne iş yapar, Elyaf Yıkayıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elyaf Yıkayıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elyaf Yıkayıcı Tanımı;

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Elyaf Yıkayıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Elyaf Yıkayıcı Maaşları

Elyaf Yıkayıcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elyaf Yıkayıcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elyaf Yıkayıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.15

Meslek Adı :

Elyaf Yıkayıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Mensucat elyafını yıkayarak yabancı maddelerden temizleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elyaf Yıkayıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yıkama havuzlarına veya kazanlarına belirli miktarda su almak,

b) İlgili ventilleri açıp, buhar göndererek suyu istenilen dereceye kadar ısıtmak,

c) Isınan su içerisine sabun ve diğer temizlik maddelerinden katmak,

d) Hareketli bantı çalıştırarak veya diğer başka usullerle elyafın havuzlara veya kazanlara dolmasını sağlamak,

e) İlgili motor ve pompaları çalıştırarak karışımda sirkülasyon meydana getirmek,

f) Yıkama işlemine nezaret edip ve göstergeleri izlemek,

g) Gerektiği anlarda ısıyı düzenlemek

h) Yıkanan elyaftan numune alıp kontrol etmek,

i) Kontrol neticesine göre karışıma belirli miktarlarda temizlik maddeleri ilave ederek yıkama işlemini uzatmak veya durdurmak,

j) Yıkamadan çıkan elyafı kurutulacağı veya daha başka bir işleme tabi tutulacağı yere ulaştırmak,

k) Yıkama havuzlarını veya kazanlarını temizlemek,

l) Yıkanan elyafı fırınlarda kurutabilir. Havuz veya kazanların bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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