Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü görev tanımı nedir, Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü ne iş yapar, Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü Tanımı;

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Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü Maaşları

Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.17

Meslek Adı :

Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sunta lam Levha yapımında kullanılan ve ham suntaya kaplanacak kağıdın emprenyeleme işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Emprenye Kağıt Tezgehı Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Emprenye kağıt tezgahının genel kontrolünü yapmak,

b) Emprenye kağıt tezgahını çalışır hale getirmek,

c) İthal alınan emprenye kağıt rulosunun ağzını açmak,

d) Ağzı açılan rulo kağıdı besleme makarasına takmak,

e) Kağıdı uygun gerginliğe kadar gerdirip makaralar yardımı ile birinci havuzdan geçirmek,

f) Makara ve merdaneler yardımı ile kağıdı birinci havuzdan geçirmek,

g) Birinci havuzda kağıdın astar tutkalla tutkallanmasını sağlamak,

h) Astar tutkalla tutkallanan kağıdı 3 odadan oluşan odalardan geçirerek tutkalın kurumasını sağlamak.

i) İkinci havuzda kağıda melamin üresi vermek,

j) Melamin üresi verirken renk ve tonunu ayarlamak,

k) Melamin üresi ile renklendirilmiş kağıdı 8 havuzdan oluşan odacıklardan yüksek bir hızla geçirirken hava akımı ile kurutmak,

l) Melamin üresi ile renklendirilmiş ham kağıt emprenye edilmiş olarak odacıkların sonuna ulaştırmak,

m) Emprenye kağıdı işlem sonunda istenilen ebat ve boylarda kesmek,

n) Proses sonunda emprenye edilmiş kağıdı melamin pres makinesi operatörüne göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü maaşlarına ek olarak sizlerde Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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