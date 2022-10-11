Endeks Okuma Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endeks Okuma Görevlisi görev tanımı nedir, Endeks Okuma Görevlisi ne iş yapar, Endeks Okuma Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endeks Okuma Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endeks Okuma Görevlisi Tanımı;

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Endeks Okuma Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Endeks Okuma Görevlisi Maaşları

Endeks Okuma Görevlisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Endeks Okuma Görevlisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endeks Okuma Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9623.04

Meslek Adı :

Endeks Okuma Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Sayaç Okuyucular Ve Otomatik Satış Yapan Makinelerden Para Toplayanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde tüketicilerin sayaçlarını uygun araç gereçler ile okuyan, sayaçları kontrol eden, kaçak ve usulsüz kullanımları belirleyen, müşteri/abone kayıtlarını kontrol ederek bu bilgileri şirket/idare bilgisayarlarına aktaran ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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