Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Endüstri Ürünleri Tasarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Endüstri Ürünleri Tasarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Endüstri Ürünleri Tasarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Endüstri Ürünleri Tasarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Maaşları

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 13000_TL'dir. En düşük Endüstri Ürünleri Tasarımcısı maaşı 8500_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstri Ürünleri Tasarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2163.02

Meslek Adı :

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretilecek endüstriyel ürünün, şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje hazırlamak,

b) Tasarlayacağı nesneye yönelik akış şeması oluşturmak,

c) Endüstri mühendisi, makine mühendisi, grafiker vb. kontrolünde nesnenin teknik olarak çizimini yapmak,

d) Mokap denen birden fazla küçük formlar oluşturup bunların arasından birini seçerek maketini yapmak,

e) Makette aksayan bir yön varsa hatayı düzeltmek,

f) Maketten yola çıkılarak gerçek ölçülerin verildiği, kullanılacak malzemenin belirlendiği bir örnek yapmak,

g) Deneme pazarı oluşturularak ürünün problemli yönlerini araştırmak,

h) Problem çıkması durumunda ürün tekrar projelendirilerek yeniden aynı işlem sürecini tekrarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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