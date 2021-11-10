Endüstriyel Fırın İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Endüstriyel Fırın İşçisi görev tanımı nedir, Endüstriyel Fırın İşçisi ne iş yapar, Endüstriyel Fırın İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Fırın İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Fırın İşçisi Tanımı;

İş makinelerinin belirli aralıklarla yağlanması işlerini yapan kişidir.

Endüstriyel Fırın İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel Fırın İşçisi Maaşları

Endüstriyel Fırın İşçisi maaşı ortalama aylık 5.300 - TL’dir. En düşük Endüstriyel Fırın İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Fırın İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Endüstriyel Fırın İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Endüstriyel Fırın İşçisi Ne İş Yapar?

İş Makineleri Yağcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş makinelerinin toz, kir ve çamurlarını yıkamak,

b) Yağlama şemasına göre gerekli yağlamaları yapmak,

c) Gresörlükleri kontrol edip gerekli görülenleri değişmek,

d) Yağlama işleminde kullanılan ve kendisine teslim edilen madeni yağların kayıtlarını tutmak ve muhafazalarını sağlamak,

e) Bakım ve yağlama konularıyla ilgili broşür, talimat ve her türlü dokümanı dikkatle incelemek ve uygulamak,

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel Fırın İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Endüstriyel Fırın İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel Fırın İşçisi mesleğinin meslek kodu 8122.33 olarak belirlenmiştir

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