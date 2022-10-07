Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi görev tanımı nedir, Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi ne iş yapar, Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi Tanımı;

__

Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi Maaşları

Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.89

Meslek Adı :

Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eğilmiş, bükülmüş, burulmuş metal ve alaşımlarından üretilen malzemeleri çeşitli araç gereç ve makinelerden yararlanarak düzelten, son kontrollerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

d) Çalışma alanını düzenlemek

e) Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

f) Çalışma alet ve donanımını korumak ve talimatlara uygun bakımlarını sağlamak

g) Merdane ile sac doğrultma yapmak

h) Makaralarla profil doğrultma yapmak

i) Çekerek doğrultma yapmak

j) Mesleki gelişime faaliyetlerine katılmak

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?