Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni görev tanımı nedir, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni ne iş yapar, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni Tanımı;

Üretim ve hizmet sektörlerinde, üretim ve bilişim cihazlarının montajı, devreye alınması, işletilmesi, bakım-onarımlarının yapılması, geliştirilmesi, programlanması ve işletme şartlarına uygun otomasyon sistemlerinin (elektrik, elektronik, mekanik, programlama vb.) tasarlanması, kurulması ve uygulanması işlerinde çalışan kişidir.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni Maaşları

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.000- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni Ne İş Yapar?

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otomatik kontrol, endüstriyel tasarım ve üretim ile işletim sistemlerini kurmak,

b) Bakımı ve işletmeye alınma işlemlerini yürütmek,

c) Endüstride kullanılan bilgisayarlı sayısal denetimli ve otomatik tezgahların işletim programını hazırlamak,

d) Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemleri kullanarak kontrol cihazlarının bilgisayar programını yapmak ve kontrol etmek,

e) Hava, ısı ya da basıncı ayarlayan aletlerin düzenli bakımını yapmak,

f) Bozulan aletleri onarımını yapmak ve yeniden ayarlamak,

g) Bilgisayar destekli teknik resim çizmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3119.16 olarak belirlenmiştir



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