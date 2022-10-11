Endüstriyel Taşımacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Taşımacı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Endüstriyel Taşımacı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Endüstriyel Taşımacı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Endüstriyel Taşımacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Endüstriyel Taşımacı görev tanımı nedir, Endüstriyel Taşımacı ne iş yapar, Endüstriyel Taşımacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Taşımacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Taşımacı Tanımı;

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Endüstriyel Taşımacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Endüstriyel Taşımacı Maaşları

Endüstriyel Taşımacı maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Endüstriyel Taşımacı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Taşımacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Endüstriyel Taşımacı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8344.06

Meslek Adı :

Endüstriyel Taşımacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Forklift Vb. Yükleme-Boşaltma Yapan Araçların Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Özel bağlama ve sabitleme yöntemlerini kullanarak işyerlerindeki her türlü endüstriyel yükü (vinç kullanılarak yapılan taşımalar hariç) kaldıran, taşıyan ve önceden belirlenmiş konumuna güvenli bir şekilde yerleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Taşımacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f) Taşıma öncesinde hazırlık işlemlerini yapmak,

g) Taşıma donanımını veya aracını hazırlamak,

h) Taşınacak yük ile ilgili kontrol işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Yükü taşıma işlemi için hazırlamak,

j) Yük taşıma alanı ve rotası ile ilgili düzenlemeleri yapmak,

k) Taşıma işlemlerini gerçekleştirmek için yükü kaldırmak, taşımak, yerleştirmek,

l) Taşıma işleminin ve yükün cinsine göre yardımcı kişiler ile çalışmak,

m) Taşıma sırasında kullanılan yardımcı aparatları yükten ayırmak,

n) Tekrar kullanılabilir aparatları tek kullanımlık malzemelerden ayrıştırmak,

o) Belgeleme işlemlerini yapmak,

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Endüstriyel Taşımacı maaşlarına ek olarak sizlerde Endüstriyel Taşımacı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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