Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü görev tanımı nedir, Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü ne iş yapar, Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü Tanımı;

Endüstriyel Yuvarlak Örme işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapan kişidir.

Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü Maaşları

Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü maaşı ortalama aylık 5.750- TL’dir. En düşük Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü Ne İş Yapar?

Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Örgü analizini yapmak,

b) Kumaşın ön ve arka yüzünü tespit etmek,

c) Kumaşın örülme yönünü tespit etmek,

d) Başlangıç iğnesi seçmek,

e) Örgüyü sökerek her ilmek hareketini analiz formuna işaretlemek,

f) Örgüye göre iğne ve çelik dizimini belirlemek,

g) Kumaş ilmek çubuk ve ilmek sıra sıklıklarını belirlemek,

h) Kumaş gramajını belirlemek,

i) İplik cinsi ve numarasını belirlemek,

j) İlmek iplik uzunluğunu belirlemek,

k) İş organizasyonu yapmak,.

l) Üretim performansını kontrol etmek,

m) Makinelerin üretime hazırlanması sürecini kontrol etmek,

n) Talimatlar doğrultusunda makine üzerindeki desen, gramaj ve üretim için gerekli hassas ayarları yapmak,

o) Makinenin çalışmasını talimatlara uygun olarak kontrol ve takip etmek,

p) Ürün üzerindeki hataları tespit ederek kayıt altına almak,

q) Kumaş topunu makineden çıkartarak tartmak,

r) Makineyi bir sonraki üretim için temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü mesleğinin meslek kodu 8152.70 olarak belirlenmiştir

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