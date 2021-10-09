Engelli Bakıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Engelli Bakıcısı Maaşları ve İş İlanları

Engelli Bakıcısı görev tanımı nedir, Engelli Bakıcısı ne iş yapar, Engelli Bakıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Engelli Bakıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Engelli Bakıcısı Tanımı;

Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşamlarını iyileştirme hizmetleri veren, hekim ve hemşirelerin önerdiği uygulamaları yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Engelli Bakıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Engelli Bakıcısı Maaşları

Engelli Bakıcısı maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük Engelli Bakıcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Engelli Bakıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Engelli Bakıcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Engelli Bakıcısı Ne İş Yapar?

Engelli Bakıcısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Engellinin alışkanlıklarını ortaya çıkarmak,

b) İletişimle ilgili sıkıntılarının çözümüne yardımcı olmak,

c) Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlamak,

d) Engelli bireyin doktoruna bilgi vermek, yakınlarına danışmanlık yapmak,

e) İlaç ve malzemelerin teminini sağlamak,

f) Engelli bireyin odasının düzenini sağlamak,

g) İhtiyaçların karşılanmasında gerekli malzemeleri bireylere vermek,

h) Genel vücut bakımı yapmak,

i) Sağlık personelinin önerdiği egzersizleri yaptırmak,

j) Engelli bireyin giysilerini giymesi ve çıkarmasına yardım etmek,

k) Engelli bireyin yatağını yapmak,

l) Engelli bireyin beslenmesini sağlamak,

m) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Engelli Bakıcısı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Engelli Bakıcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Engelli Bakıcısı mesleğinin meslek kodu 5329.02 olarak belirlenmiştir



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