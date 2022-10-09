Erişte İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Erişte İmal İşçisi görev tanımı nedir, Erişte İmal İşçisi ne iş yapar, Erişte İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Erişte İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Erişte İmal İşçisi Tanımı;

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Erişte İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Erişte İmal İşçisi Maaşları

Erişte İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Erişte İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Erişte İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.32

Meslek Adı :

Erişte İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Buğday ununu çeşitli işlemlerden geçirerek şeritler halinde kesip kurutarak erişte yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Erişte İmal İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Erişte yapımında kullanılacak malzemeyi(un, yağ,tuz,yumurta) temin etmek,

b) Unu kazanlarda su ile karıştırmak, yeterli miktarda malzeme katıp yoğurarak erişte hamuru hazırlamak,

c) Elde edilen hamuru erişte yufkasına uygun kalın bir yufka şeklinde açarak bu yufkaları üst üste dizmek,

d) Üst üste dizilen yufkaları şeritler halinde bıçakla kesmek,

e) Kesilen yufkaları kapalı bir alanda uygun kıvamda kurutmak,

f) Kuruyan ince hamurları ağaç çubuklara dizerek yanan tandır veya ocak üzerine sarkıtarak kısa bir süre kızartmak.

g) Pişmiş erişteleri ambalajlayarak satışa hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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