Erkek Atlet Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Erkek Atlet Dikim Elemanı görev tanımı nedir, Erkek Atlet Dikim Elemanı ne iş yapar, Erkek Atlet Dikim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Erkek Atlet Dikim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Erkek Atlet Dikim Elemanı Tanımı;

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Erkek Atlet Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Erkek Atlet Dikim Elemanı Maaşları

Erkek Atlet Dikim Elemanı maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Erkek Atlet Dikim Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Erkek Atlet Dikim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.25

Meslek Adı :

Erkek Atlet Dikim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Erkek Atlet Dikim Elemanı;

Erkek atletinin kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Erkek Atlet Dikim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Düz dikiş dikmek

b) Overlok dikişi yapmak

c) Giysi için ölçü almak

d) Kesim yapmak

e) Giyside süsleme yapmak

f) Ütüleme yapmak

g) Reçme dikişi yapmak

h) Atlet kalıpları hazırlamak

i) Erkek fanilası üretmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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