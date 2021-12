Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi görev tanımı nedir, Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi ne iş yapar, Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi Tanımı;

Et ürünleri hazırlama ve satışa sunma aşamalarındaki işlemleri, hayvanların kesilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işleri sağlık, hijyen şartlarına uygun olarak yapan kişidir.

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi Maaşları

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi maaşı ortalama aylık 5.800- TL’dir. En düşük Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi Ne İş Yapar?

Et ve Et Ürünleri İşlemecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hijyen kurallarına uymak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak veiş güvenliği önlemlerini almak,

c) Et üretiminde kullanılan araç ve gereçleri tekniğine göre kullanmak,

d) Kesimlik hayvanların seçimi ve sınıflandırmasını fiziksel özelliklerine göre yapmak,

e) Hayvan kesim ve yüzümünü tekniğine ve hijyen kurallarına göre yapmak,

f) Parçalama İşlemleri tekniğine ve hijyen kurallarına göre yapmak,

g) Etleri eklemlerinden ayırıp kullanım amacına göre parçalayarak kullanıma hazırlamak,

h) Et ürünleri için katkıları ürünün ve katkıların özelliklerine göre kullanmak,

i) Et ürünlerini karışım oranlarına göre hazırlamak,

j) Et ve et ürünleri İşlemek,

k) Ambalaj ve satış işlemlerini ürünün özelliklerine göre yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi mesleğinin meslek kodu 7511.15 olarak belirlenmiştir

