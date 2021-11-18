Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) görev tanımı nedir, Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) ne iş yapar, Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) Tanımı;

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar), evin temel kalıbının çakılması, duvarların örülmesi ve sıvasının yapılması işlerinde çalışan kişidir.

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) Maaşları

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) maaşı ortalama aylık 4.250 - TL’dir. En düşük Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) Ne İş Yapar?

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temel kalıbını çakmak,

b) Beton dökmek,

c) Duvar örmek,

d) Su terazisiyle düzgünlük kontrolü yapmak,

e) Beton ve duvarları sulamak,

f) Şakülle diklik kontrolü yapmak,

g) Sıva yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar)

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) mesleğinin meslek kodu 7111.01 olarak belirlenmiştir

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