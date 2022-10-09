Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) görev tanımı nedir, Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) ne iş yapar, Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) Tanımı;

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Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) Maaşları

Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.34

Meslek Adı :

Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maltlı içki üretiminde kullanılan malt hammaddelerinden oluşturulan şırayı tanımlı kazanlar içinde mayalama ve yeni maya üretme işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar kumandalı hat sistemini ve fermantasyon tanklarını kullanıma hazırlamak,

b) Yardımcı tesislerden gelen buhar, su, hava vb. hatlarını kontrol etmek,

c) Bilgisayar üzerinden hattı yönlendirerek şırayı fermantasyon tanklarına almak,

d) Propagatör tanklarında yeni maya üretmek,

e) Maya tankından fermantasyon tankına maya aktarmak,

f) Şıranın fermantasyon kıvam değerlerini kontrol etmek,

g) Ölçüm değerlerini ilgili formlara kaydetmek,

h) Gazlı soğutma sistemiyle tank içindeki şırayı soğutmak,

i) Mayayı yeni kullanımlar için maya tankına geri göndermek,

j) Tüm işlem basamaklarını bilgisayar sisteminden sürekli takip etmek,

k) Tespit edilecek arıza ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

l) Sistem hattının, işlem tank ve kazanlarının otomatik temizliklerini başlatmak,

m) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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