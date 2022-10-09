Filizleme İşçisi-Malt Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Filizleme İşçisi-Malt görev tanımı nedir, Filizleme İşçisi-Malt ne iş yapar, Filizleme İşçisi-Malt olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Filizleme İşçisi-Malt mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Filizleme İşçisi-Malt Tanımı;

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Filizleme İşçisi-Malt Maaşı Ne Kadar? 2022 Filizleme İşçisi-Malt Maaşları

Filizleme İşçisi-Malt maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Filizleme İşçisi-Malt maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Filizleme İşçisi-Malt iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.38

Meslek Adı :

Filizleme İşçisi-Malt

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maltlı ve imbikten çekilecek içki imaline hazırlıklı olmak üzere arpa ve diğer hububatı filizlendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Filizleme İşçisi (Malt) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hububatı tartarak suyla dondurulmuş tank, sarnıç veya çukurlara doldurarak karıştırıcıları çalıştırarak suyu eminceye kadar bekletmek,

b) Suyu emmiş olan hububatı yere sererek soğuması ve havalanması için ağaç, bir el malası veya kürekle ters yüz etmek,

c) Bu sırada gerekirse üzerine su serperek su emmiş hububatı bir tambura içine doldurarak tamburanın hava cereyanını, hararetini, su püskürtülme durumunu ve dönüşümünü kontrol etmek,

d) Yeşermiş olan bu hububatın kurutma fırınına nakline nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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