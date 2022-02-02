Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) Maaşları

Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) maaşı ortalama olarak aylık 9650_TL'dir. En düşük Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) maaşı 8350_TL, En yüksek ise 10950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2643.49

Meslek Adı :

Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Çevirmenler (Yazılı Ve Sözlü) , Yorumcular Ve Diğer Dilbilimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Rus dil, edebiyat ve kültürünü inceleyerek, Rus dünyasının tarih, kültür ve edebî birikimi hakkında bilgi sahibi olan, Rus dünyasındaki edebî, siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edip, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade eden, yazma, okuma, anlama ve konuşma yeteneklerine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İlgilendiği dilin, yayıldığı coğrafya alanını, tarihsel oluşumlarını, lehçe ayrılıklarını göz önünde tutarak sınıflandırır; yazılmış edebi eserleri incelemek,

b) Lehçeler arasında kıyaslamalar yapmak,

c) Söz konusu dilin tarihsel dil bilgisinin temellerini hazırlamak,

d) Belirli bölgelerdeki ağız özelliklerini betimlemek,

e) O dilin fonetiği üzerinde çalışarak, ses değerlerini laboratuvar denemeleriyle saptamak,

f) Etimoloji (Kökenbilgisi) çalışmaları yapmak,

g) Dilin işleyişindeki başlıca sorunlar üzerinde araştırmalarda bulunmak;

h) Eski dilde yazılmış metinleri toplamak, bunları dikkatle işleyerek metin eleştirmesi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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