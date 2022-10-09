Filtreci (Şeker İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Filtreci (Şeker İmalatı) görev tanımı nedir, Filtreci (Şeker İmalatı) ne iş yapar, Filtreci (Şeker İmalatı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Filtreci (Şeker İmalatı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Filtreci (Şeker İmalatı) Tanımı;

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Filtreci (Şeker İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Filtreci (Şeker İmalatı) Maaşları

Filtreci (Şeker İmalatı) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Filtreci (Şeker İmalatı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Filtreci (Şeker İmalatı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.39

Meslek Adı :

Filtreci (Şeker İmalatı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ham şerbet içindeki şeker dışında kireç tuzları ve çamur gibi bazı maddelerin (PKF ve GP) filtrelerinde süzerek ham şerbetin arıtılması, atık maddeleri bantlar vasıtasıyla dışarı atılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Filtreci (Şeker İmalatı) , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ham şerbeti satrasyon kazanlarına almak,

b) Satrasyonda ki şerbeti pompalar yardımı ile dekan töre basmak,

c) Çamurları dibe çökmüş berrak şerbeti borularla berrak şerbet deposuna iletmek,

d) Uygun filtrelerle berrak olan şerbeti süzmek,

e) Berrak şerbeti son bir kez daha

3. GP Filtrelerinde süzerek bir sonraki bölüme pompalar vasıtasıyla aktarmak,

f) Çamurlu şerbeti kireçleme teknelerine göndermek,

g) PKF leri belirli günlerde asitle yıkamak,

h) Belirli saatlerde PKF Filtrelerini sıcak su ile otomatik yıkamak,

i) Eskiyen süzme bezini yenisi ile değiştirmek,

j) Bütün PKF elamanları revizyonda asitle yıkamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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