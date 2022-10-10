Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya) Tanımı;

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Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya) Maaşları

Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.03

Meslek Adı :

Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dolum aşamasına gelen ürünleri otomatik bir sistemde, filtreleyen, boş kaplara dolduran, tartan, etiketleyen, paketlemeye yardım eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Filtreleme ve Dolum İşçisi (Boya); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim kartlarındaki boş kap, koli, birim, miktar vb. ürün bilgilerini kontrol etmek varsa hataların düzeltilmesini sağlamak,

b) Üretim kartlarında belirtilen filtre ve kartuşu filtre makinasına takmak,

c) Dolum aşamasına gelen ürünü filtrelemek için gerekli bağlantıları yapmak,

d) Filtreleme işlemini başlatmak,

e) Filtreleme işlemini yaptıktan sonra kalite kontrol bölümüne ürün numunesi göndermek, kalite kontrolden gelen talimata göre filtreleme işlemine devam etmek veya son vermek,

f) Filtrelenmiş ve dolum aşamasına gelmiş ürünü dolum tanklarına transfer etmek,

g) Boş kap ve kolilere gerekli etiket ve cipsleri yapıştırmak

, h) Dolum makinasına boş kap ve kapakları yerleştirmek,

i) Dolum makinanın çalışmasını kontrol etmek, şamandra ayarını yapmak,

j) Dolum öncesi stok tankının mikserini çalıştırarak ürünü homojen hale getirmek,

k) Stok tankıyla dolum makinası arasındaki bağlantıları yapmak,stok tankındaki ürünü dolum tankına aktarmak,

l) Dolum makinasını çalıştırmak, makinanın dolum ağırlık ayarlarını yapmak,

m) Boş kaplara dolum musluğunun hatasız gitmesini sağlamak,

n) Dolumdan örnekler alıp ürün ağırlık kontrolleri yapmak,

o) Otomatik makinanın çalışma süresince doldurma, kapak kapatma, kolileme işlemlerine nezaret etmek,

p) Makine tarafından kolilenmiş ürünleri istiflemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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