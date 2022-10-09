Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle) Tanımı;

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Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle) Maaşları

Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.40

Meslek Adı :

Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Filtreli sigara imalinde kullanılan otomatik bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin deposuna kıyılmış tütün ve filtre deposuna filtre doldurmak,

b) Tutma kasnağına bobin halinde sigara kağıdını yerleştirmek,

c) Kağıdın ucunu kılavuz makaraları arasından geçirerek zamk haznesini doldurmak,

d) Marka veya isim basacak cihazı ayarlayarak makineyi çalıştırmak,

e) Sigaranın yapışmasını, sertlik durumunu, yazıların ve markaların iyi basılmasını ve sigaraların istenilen ölçüde kesilmesini kontrol etmek,

f) Dolmuş sigara tablalarını boşlarıyla değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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