Finansman Planlamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Finansman Planlamacısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Finansman Planlamacısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Finansman Planlamacısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Finansman Planlamacısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Finansman Planlamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Finansman Planlamacısı Maaşları

Finansman Planlamacısı maaşı ortalama olarak aylık 11400_TL'dir. En düşük Finansman Planlamacısı maaşı 8800_TL, En yüksek ise 14000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Finansman Planlamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu

: 2412.01

Meslek Adı :

Finansman Planlamacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Finans Ve Yatırım Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

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