Finansman Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Finansman Sorumlusu görev tanımı nedir, Finansman Sorumlusu ne iş yapar, Finansman Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Finansman Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Finansman Sorumlusu Tanımı;

İşletmenin finansman ve mali işlerle ilgili tüm konularından sorumlu olan kişidir.

Finansman Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Finansman Sorumlusu Maaşları

Finansman Sorumlusu maaşı ortalama aylık 5.600 - TL’dir. En düşük Finansman Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Finansman Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Finansman Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Finansman Sorumlusu Ne İş Yapar?

Finansman Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı kurum/kuruluşun finansal analizini yapmak,

b) Faturalamadan, tahsilatlara kadar tüm süreci takip etmek,

c) Anlık ya da periyodik mali raporlamaları hazırlamak,

d) Çalışanların bordroları ile ilgili işlemlerinin aksamaksızın yürütülmesini sağlamak, maaş ödemelerini yapmak,

e) Tüm iç ve tedarikçi personelin maaşlarının koordineli ödenmesini sağlamak,

f) Banka hesaplarının güncel likidite takibini yapmak(çek, nakit, evrak vs. )

g) Ödeme günlerini tayin etmek ve ödeme planlamasını yapmak,

h) Kasa oluşumunu düzenlemek ve girdi-çıktı raporlamasını yönetime sunmak,

i) Şirket içi fon akım tablolarını ve analizlerinin raporunu yönetime sunar.

j) Kurum/Kuruluşun bankadaki kapitalini yönetmek,

k) Kredi ödeme günlerini takip etmek ve ödemelerini yapmak,

l) Muhasebe girişlerini ve fatura kesimlerini günlük olarak yapmak,

m) Mali belgelerin tümünü düzgün bir şekilde dosyalamak,

n) Genel bütçe takibi yapmak,

o) Finans ve muhasebe uygulamaları, finansal tablo setlerinin analizi ve yorumlanması konusunda ileri düzey yetkinliğe sahip olmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Finansman Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans Ve Yatırım Danışmanları

Finansman Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Finansman Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 2412.02 olarak belirlenmiştir



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