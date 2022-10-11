Fındık Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fındık Toplama İşçisi görev tanımı nedir, Fındık Toplama İşçisi ne iş yapar, Fındık Toplama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fındık Toplama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fındık Toplama İşçisi Tanımı;

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Fındık Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fındık Toplama İşçisi Maaşları

Fındık Toplama İşçisi maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Fındık Toplama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fındık Toplama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9211.10

Meslek Adı :

Fındık Toplama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bitkisel Üretim Yapan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fındık bahçesinde, olgunlaşan fındıkları eli ile dalından ve yerden toplayarak bir kaba dolduran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fındık Toplama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fındık ağacında olgunlaşan fındıkları dallarından elle toplamak veya dalları silkeleyerek fındıkları yere düşürmek,

b) Yere düşmeyen ve daların tepesinde kalan fındıkları almak için dalları çekmek ve fındıkları koparmak,

c) Çekilen dalları yerlerine yerleştirmek,

d) Dallardan ve yerden kabuklu fındık çotanaklarını ve taneli fındıkları elle toplamak,

e) Toplanan fındıkları bir kaba doldurmak,

f) Dolan kapları çuvallara boşaltmak,

g) Dolan çuvalları fındık harmanına boşaltmak,

h) Harmandaki kabuklu veya tane fındıkların güneşte kuruması için karıştırmak,

i) Kabuklu fındıkların fındık patozunda taneye ayrılması işlerinde çalışmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

k) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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