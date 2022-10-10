Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam) görev tanımı nedir, Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam) ne iş yapar, Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam) Tanımı;

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Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam) Maaşları

Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu

8181.27

Meslek Adı :

Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fırın ve bacalarının temizlik ve bakımını yapan ısısını kontrol eden yıpranmış yerlerini değiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırın kenar bloklarını, soğutma bacalarının ısısını kontrol etmek,

b) Eritme kenarındaki gaz kaçaklarını kontrol etmek ve sorunu gidermek,

c) Soğutma bacalarını temizlemek,

d) Baca kanallarını temizlemek,

e) Fırın ölçülerine göre ateş tuğlaları kesmek ve fırının imal işlemlerini yürütmek,

f) Fırın ağızlarını temizlemek,

g) Soğutma bantlarının badanasını yapmak,

h) Yıpranmış pipo taşlarını değiştirmek,

i) Isıya dayanaklı tuğlaların kullanım alanlarını tespit etmek,

j) Fırının genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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