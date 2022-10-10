Fırın İşçisi (Cam İmali) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırın İşçisi (Cam İmali) görev tanımı nedir, Fırın İşçisi (Cam İmali) ne iş yapar, Fırın İşçisi (Cam İmali) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırın İşçisi (Cam İmali) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırın İşçisi (Cam İmali) Tanımı;

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Fırın İşçisi (Cam İmali) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırın İşçisi (Cam İmali) Maaşları

Fırın İşçisi (Cam İmali) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Fırın İşçisi (Cam İmali) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırın İşçisi (Cam İmali) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.18

Meslek Adı :

Fırın İşçisi (Cam İmali)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İçinde kum, soda, potas ve cam kırığı gibi karışımlardan cam imal edilen fırını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırın İşçisi (Cam İmali) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırını bu karışımla doldurur veya doldurulmasını sağlamak,

b) Fırını yakıp, kontrol cihazları yardımıyla hareketi aynı seviyede tutmak,

c) Erime işleminin doğru olarak yürütülmesini sağlamak,

d) Belirli bir tip fırının işletilmesinde ve düz, optik veya kuvars camlar gibi belirli bir imalat üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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