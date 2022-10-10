Fırın İşçisi (Mozaik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırın İşçisi (Mozaik) görev tanımı nedir, Fırın İşçisi (Mozaik) ne iş yapar, Fırın İşçisi (Mozaik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırın İşçisi (Mozaik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırın İşçisi (Mozaik) Tanımı;

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Fırın İşçisi (Mozaik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırın İşçisi (Mozaik) Maaşları

Fırın İşçisi (Mozaik) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Fırın İşçisi (Mozaik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırın İşçisi (Mozaik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.20

Meslek Adı :

Fırın İşçisi (Mozaik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Harman halindeki toz mozaik hammaddesini eriten bir fırını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırın İşçisi (Mozaik) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mozaik hammaddesini fırın içine doldurmak,

b) Gaz veya mazotu ateşleyip ısıyı istenilen derecede tutmak,

c) Mozaikteki erime durumunu kontrol ederek işlemin doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak,

d) Fırının bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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