Fırın Operatörü (Çimento) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fırın Operatörü (Çimento) görev tanımı nedir, Fırın Operatörü (Çimento) ne iş yapar, Fırın Operatörü (Çimento) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırın Operatörü (Çimento) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırın Operatörü (Çimento) Tanımı;

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Fırın Operatörü (Çimento) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fırın Operatörü (Çimento) Maaşları

Fırın Operatörü (Çimento) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Fırın Operatörü (Çimento) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırın Operatörü (Çimento) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.09

Meslek Adı :

Fırın Operatörü (Çimento)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çimento imalinde taş, kil ve diğer ham malzeme karışımını kalsine eden fırın ve ocaklara nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fırın Operatörü (Çimento) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırının malzemeyle doldurulmasını idare etmek,

b) Fırın ateşleme bekini yakarak gerekli ısıyı temin etmek üzere gelen yakıt miktarını ayarlamak,

c) Yanan malzemenin rengine ve bekteki alevin kuvvetine bakarak fırının sıcaklığını belirli bir seviyede tutup pişme işleminin bitiminde malzemeyi fırından çıkartmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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