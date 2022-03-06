Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah) Maaşları

Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah) maaşı ortalama olarak aylık 6476,5_TL'dir. En düşük Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.24

Meslek Adı :

Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kontini ve büküm makinalarına takılan masuraları döndürmekte kullanılan fitilleri dokumak için bir tezgahı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgahı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dokunacak fitil desenine göre kullanacağı bobinleri dokuma tezgahının arkasındaki millere sırayla takmak,

b) Bobinlerde sarılı olan iplik uçlarını bulmak,

c) İp uçlarını yolluk makarasına uzatmak, d) İplik uçlarını tığ yardımıyla tek tek alıp tarak gözlerinden, yolluk makarasından ve firketelerden geçirmek,

e) Firketelerden çıkan uçları kasnak yolluk telleri arasından teker teker çekerek ön tarak dişlilerinden geçirmek,

f) Uçları bir araya toplayarak silindire sarıp silindir lastiği altına sıkıştırmak,

g) Dokuma anında ipliklere gerginlik vermek için ağırlıklı kancalarına asmak,

h) Yan atkı ipliklerini meydana getiren özel masurayı mekiğe takıp ip ucunu tığ yardımıyla mekiğin yolluk ve ana yayından alıp silindirdeki ipliğe vermek,

i) Tezgahı çalıştırıp, tezgahın otomatik çalışmasına nezaret ederek iplik akışını, arka dikiş ipliğinin durumunu kontrol etmek,

j) Taraklarda biriken iplik tozlarını eliyle veya üstübü ile temizlemek,

k) Kopan iplik uçlarını bağlamak,

l) Arka ipliğin kalın veya ince gelmesi hallerinde, ipliği kopartıp bobini değiştirmek,

m) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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