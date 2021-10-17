Fitil (Flayer) Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Fitil (Flayer) Makineci görev tanımı nedir, Fitil (Flayer) Makineci ne iş yapar, Fitil (Flayer) Makineci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fitil (Flayer) Makineci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fitil (Flayer) Makineci Tanımı;

Fitil (Flayer) Makineci , fitil makinesini kullanarak, cer makinesinden çıkan şeridin çekim, büküm ve sarım işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Fitil (Flayer) Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Fitil (Flayer) Makineci Maaşları

Fitil (Flayer) Makineci maaşı ortalama aylık 3.150 - TL’dir. En düşük Fitil (Flayer) Makineci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fitil (Flayer) Makineci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Fitil (Flayer) Makineci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Fitil (Flayer) Makineci Ne İş Yapar?

Fitil (Flayer) Makineci , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:



a) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

b) Arızaları ilgililere bildirmek,

c) Fitil makinesinin kontrol ve temizliğini yapmak,

d) Şerit kovalarını makine haznesine beslemek,

e) Şeritleri çağlıklardan geçirerek çekim bölgesine getirmek,

f) Boş makaraları iğe takmak,

g) Şeridi büküm ve sarıma hazırlamak,

h) Fitil ve şerit akışını gözlemlemek,

i) Şerit/fitil kopma ve sarmalarına müdahale etmek,

j) Dolu fitil makaralarını stoklamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fitil (Flayer) Makineci Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Fitil (Flayer) Makineci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fitil (Flayer) Makineci mesleğinin meslek kodu 8151.13 olarak belirlenmiştir



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