Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) görev tanımı nedir, Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) ne iş yapar, Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) Tanımı;

__

Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) Maaşları

Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.40

Meslek Adı :

Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam keçe imalatında kullanılacak cam ipleri fitil haline getiren bir otomatik makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşleme tabi tutulacak iplik uçlarını bulup ve bir bobin üzerine sarmak,

b) Cam iplik uçlarını makinenin gerekli yerlerinden geçirip sarma bobinine bağlamak,

c) İp gerginliğini, bobin ağırlığını ve makinedeki diğer ayarları yapmak,

a) Makineyi otomatik çalışma durumuna getirmek,

b) Cam ipliklerin otomatik olarak fitil haline gelmesine nezaret etmek,

c) Dolan bobinleri sarma yerinden alıp yerine boş bobin takmak,

d) Dolu bobinleri tartarak istenilen gramajda olup olmadığını kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?