Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim görev tanımı nedir, Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim ne iş yapar, Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim Tanımı;

Bir orta öğretimi kuruluşunda öğrencilere fizik ile ilgili konularda ders veren kişidir.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim Ne İş Yapar?

Fizik Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?da belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre öğrencilere fizik biliminin içine giren konulara ait bilgiler vermek,

c) Fizik kanunları, maddenin geçirdiği fiziksel değişiklikler, fizik problemleri konularında açıklamalarda bulunmak,

d) Öğrencilerin konuları daha iyi anlamaları sağlamak için laboratuvarda fiziksel deneyler yapmak veya yaptırmak,

e) Öğrencilere araştırmaya sevk edici ödevler vermek,

f) Lisede matematik, ortaokulda fen bilgisi ve matematik derslerine girebilir vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğinin meslek kodu 2330.08 olarak belirlenmiştir



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