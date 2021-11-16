Fizikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 Fizikçi Maaşları, Fizikçi İş İlanları

Fizikçi görev tanımı nedir, Fizikçi ne iş yapar, Fizikçi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fizikçi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fizikçi Tanımı;

Fizik olaylarını araştıran ve uygulamada ortaya çıkan problemlere fizik kanunlarını uygulayıp, fizik alanında araştırmaları yürüten kişidir.

Fizikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 Fizikçi Maaşları

Fizikçi maaşı ortalama aylık 5.980- TL’dir. En düşük Fizikçi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 10.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fizikçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Fizikçi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Fizikçi Ne İş Yapar?

Fizikçi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mekanik, ısı, ses, ışık ve optikler, elektrik ve mıknatısıyet, elektronikler ve nükleer fizik, telsiz, nazari fizik ve biyofizik gibi konulara uygun mesleklerin olayları ile ilgili araştırma projelerini planlamak,

b) Mesleklerin nazari ve matematik imkanlarını tespit edip nufuz yöntemlerini seçmek,

c) Denemeler planlayarak, test sonuçlarını kaydetmek için teknikler, aletler ve deneme cihazları oluşturup ilişkiler kurarak sonuçlarını formüle etmek,

d) Mihaniki kuvvet ve hareket, elastiki vasatta malzeme moleküllerinin titreşimini, elektrik ve mıknatısiyet, telsiz dalgalarının yayılması ve enerji ile ilgili araştırma ve buluşları, nazariyeti kullanan sistem ve teçhizatın inkişafı ve tersimi ile ilgili fiziki konuları tahlil etmek,

e) Özelliklerin verimini tespit etmek ve ölçmek için deneme modellerinin laboratuvar testlerini yapmak ve yetersizlik sebeplerini tespit etmek için test bilgilerini değerlendirerek düzeltici tedbirler almak,

f) Fiziki araştırma projeleri ile ilgili kayıtları tutarak teknik raporları hazırlamak,

g) Deney ve çalışma parçaları için bakım ve çalışma standartları, bültenler, teknik talimatlar, tersim özellikleri, şemalar hazırlamak,gözden geçirip aksaklıkları düzeltmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fizikçi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Fizikçiler Ve Astronomlar

Fizikçi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fizikçi mesleğinin meslek kodu 2111.06 olarak belirlenmiştir



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