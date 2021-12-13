Folyo Uygulamacısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Folyo Uygulamacısı görev tanımı nedir, Folyo Uygulamacısı ne iş yapar, Folyo Uygulamacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Folyo Uygulamacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Folyo Uygulamacısı Tanımı;

Özelliği değiştirilmek istenen katı yüzeyleri yöntemine uygun olarak, uygun ekipman ve ürünü kullanarak, belirlenen standartlar ve talimatlar doğrultusunda yapışkanlı folyo uygulamak suretiyle kaplama işlemlerini yapan kişidir.

Folyo Uygulamacısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Folyo Uygulamacısı Maaşları

Folyo Uygulamacısı maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük Folyo Uygulamacısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Folyo Uygulamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Folyo Uygulamacısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Folyo Uygulamacısı Ne İş Yapar?

Folyo Uygulamacısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracı uygulamaya hazırlamak,

b) Kullanılacak malzemeyi hazırlamak,

c) Folyo uygulamasını yapmak,

d) Aracı teslim etmek,

e) Ortamı uygulamaya hazırlamak,

f) Kullanılacak malzemeyi hazırlamak,

g) Folyo uygulamasını yapmak,

h) Uygulamayı teslim etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Folyo Uygulamacısı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Folyo Uygulamacısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Folyo Uygulamacısı mesleğinin meslek kodu 7323.10 olarak belirlenmiştir

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